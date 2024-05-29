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Kocaeli'de öğretmene saldıran 2 kişi kefaletle serbest kaldı

Kocaeli'de öğretmene saldıran 2 kişi kefaletle serbest kaldı Darıca ilçesinde, kızı ile kavga eden öğrenciyi göstermediği için öğretmen Burak Laçin’in üzerine yürüyen, araya giren öğretmen Mehmet Demir’i de darbettiği iddiasıyla adliyeye sevk edilen M.A. ve yakını S.A., adli kontrol tedbiri kapsamında 300’er bin TL kefaletle serbest bırakıldı.