Kocaeli'de okey masasında silahlı kavga

İHA

Okey masasında kan aktı..

Kocaeli'nin Kavaklı Mahallesi Yavuz Caddesi’nde bulunan bir spor kulübü lokalinde meydana gelen olayda, farklı okey masalarında oturan 2 kişi arasında yanlış anlaşılmaya dayalı tartışma çıktı.

İsmi Salih Ç., olduğu öğrenilen şahıs, okey puanıyla dalga geçildiğini düşündüğü arkadaşı Mehmet Ş. ile tartışmaya başladı.

KURŞUN KAFASINI SIYIRDI

Lokalde başlayan tartışma dışarı taşındı. Tartışmanın alevlenmesi ile Salih Ç. tabancasını çıkarırken, bir vatandaş ise eliyle silaha müdahale etti. Tabancadan çıkan kurşun, o sırada kavgayı ayırmaya çalışan Yaşar K. isimli lokal çalışanının kafasını sıyırdı.

Salih Ç., olay yerinden kaçarken, hafif yaralanan Yaşar K. ise hastaneye kaldırıldı. Polis kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

OKEY SAYISIYLA DALGA GEÇİLDİĞİNİ SANDI

Olayı gören vatandaşlar, "Taraflar yan yana ayrı masalarda oturuyor. Şahıslardan biri okey sayısını söylerken, silah çeken kişi kendisi ile dalga geçildiğini sanıyor. Sonra dışarı çıkıyorlar, tartışma oluyor. Şahıs silahını çekerken biri elini vuruyor, o sırada silah ateş alıyor. Ocakçının da başını sıyırıyor. Ocakçı ve kavga edenler 50 yaşlarında. Silah çeken şahıs kaçtı. Yaralı arkadaşımız ise hastaneye götürüldü" dedi.