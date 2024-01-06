Kocaeli'de ölen sağlık çalışanı, organlarıyla 6 kişiye umut oldu Geçirdiği beyin kanması sonrası hayatını kaybeden ve organ bağışıyla 6 kişiye umut olan sağlık teknisyeni Özge Berber son yolculuğuna uğurlanırken, babası kızının 6 insanı hayata döndürerek gurur kaynağı olduğunu söyledi.

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İHA

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde ikamet eden 40 yaşındaki sağlık teknisyeni Özge Berber, 29 Aralık tarihinde geçirdiği beyin kanaması sonucu hastaneye kaldırıldı.

Dün itibariyle Özge Berber'in beyin ölümü gerçekleşti.

Bağışladığı organlarıyla 6 insanın hayatını kurtardı

Ailenin, kızlarının organ bağışçısı olduğunu öğrenmesi üzerine, organları bağışlama kararı aldığı bildirildi. Genç kadının organ bağışı, altı kişinin hayatını kurtardı. Kadının 2 çocuğu olduğu bilgisi de paylaşıldı. Cenaze, organ nakli işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi.

Yaşlılara gönüllü olarak bakıyordu

Özge Berber'in cenazesi, Çayırova Abdal Musa Cemevi'nde gerçekleştirilen törenin ardından Gebze Merkez Şehitlik Mezarlığı'nda defnedildi. Ayrıca, Özge Berber'in yaşlılara gönüllü olarak bakım hizmeti verdiği bilgisi de elde edildi.

"Kızımla gurur duyuyorum, 6 insanı hayata döndürdü"

Kızıyla guru duyduğunu söyleyen Özge'nin babası Alişan Berber, “Kızım organ bağışı için başvuruda bulunmuş. Ben de kızımın kararlarına saygı duydum. Bizim için önemli olan insanın yaşamasıdır, buna çok değer veririz. Kızımla gurur duyuyorum. Toplumda, çevremde bu konuda yanımda oldu. Kızımın organını bağışladığı insanlar yaşasın, ben mutlu olurum. Onların mutluluğu benim mutluluğumdur" diye konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)