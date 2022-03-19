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    Kocaeli'de onlarca kişi karda halay çekti

    Kocaeli’de etkili olan kar yağışıyla birlikte evlerinden dışarıya çıkan onlarca kişi, oyun havalarıyla doyasıya eğlendi.
    • İHA
    • 19.03.2022 - 23:10
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    Kocaeli'de onlarca kişi karda halay çekti

    Kocaeli’de kar yağışı yer yer etkisini göstermeye devam ediyor.

    KAR YAĞIŞIYLA BERABER DIŞARIDA EĞLENDİLER

    Kar yağışıyla birlikte evlerinden dışarıya çıkan onlarca vatandaş, keyifli anlar yaşadı.

    İzmit Kent Meydanı’nda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin getirdiği araçtan yükselen oyun havası müzikleriyle oynayan vatandaşlar, doyasıya eğlendi.

    Günün yorgunluğunu ve stresini üzerinden atan vatandaşların o anları ise renkli görüntüler oluşturdu.

    Kocaeli'de onlarca kişi karda halay çekti - Video

    Kocaeli de onlarca kişi karda halay çekti #1

    Kocaeli de onlarca kişi karda halay çekti #2

    Kocaeli de onlarca kişi karda halay çekti #3

    Kocaeli de onlarca kişi karda halay çekti #4

    Kocaeli de onlarca kişi karda halay çekti #5

    Kocaeli de onlarca kişi karda halay çekti #6


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