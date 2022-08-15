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    Kocaeli'de önündeki araca çarpmamak için ters şeride giren sürücü, kaza yaptı

    Kocaeli İzmit'te önündeki aracın kırmızı ışıkta aniden durması ile ters şeride giren sürücü, karşı yönden gelen araca çarptı. Kazada 1 kişi hafif yaralandı.
    • 15.08.2022 - 23:59
    • Güncelleme : 16.08.2022 - 00:25
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    Kocaeli'de önündeki araca çarpmamak için ters şeride giren sürücü, kaza yaptı

    Saat 18.00 sıralarında Kocaeli'nin İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, cadde üzerinde seyreden 41 NP 023 plakalı otomobil sürücüsü R.E., önünde ilerleyen aracın kırmızı ışıkta ani fren yapması neticesinde direksiyonu ters şeride kırdı.

    Karşı yönden gelen araca çarptı

    Bu sırada otomobil, karşı şeritten gelen K.K. idaresindeki 34 EB 1178 plakalı Seat model otomobille çarpıştı. Kazada sürücü K.K. yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı hastaneye kaldırdı. Kaza sebebiyle aksayan trafik araçların yoldan çekilmesi ile normale döndü.

    Kaza anı kamerada

    Kaza anı ise saniye saniye kameralara yansıdı. Görüntülerde otomobilin ters şeride girerek başka bir otomobille çarpışması yer alırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

    Kocaeli'de önündeki araca çarpmamak için ters şeride giren sürücü, kaza yaptı VİDEO

    Kocaeli de önündeki araca çarpmamak için ters şeride giren sürücü, kaza yaptı #1

    Kocaeli de önündeki araca çarpmamak için ters şeride giren sürücü, kaza yaptı #2

    Kocaeli de önündeki araca çarpmamak için ters şeride giren sürücü, kaza yaptı #3

    Kocaeli de önündeki araca çarpmamak için ters şeride giren sürücü, kaza yaptı #4


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