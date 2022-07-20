Kocaeli'de ormanlık alanlara giriş yasaklandı

Kocaeli’de ormanlarda çıkabilecek yangınların önlenmesi amacıyla 31 Ağustos’a kadar ormanlık alanlara ziyaretçi girişi yasaklandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, tüm yurtta olduğu gibi Kocaeli’de de hava sıcaklıkları, nem ve rüzgar verilerine göre orman yangını riskini değerlendirdi.

Yangınlara karşı tedbir

Orman Yangınlarıyla Mücadele Değerlendirme Toplantısı kararları doğrultusunda ormanlarda çıkabilecek yangınların önlenmesi amacıyla bir dizi tedbir alındı.

31 Ağustos'a kadar giriş yasaklandı

Olumsuzluk yaşanmaması adına Kocaeli'de içerisinde orman işletmesi olan tüm ilçelerde, 31 Ağustos'a kadar orman alanlarına ziyaretçi giriş ve çıkışı yasaklandı.