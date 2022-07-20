Petrol
106.61
-0.69%
Euro
17.9519
-0.09%
Dolar
17.5929
0.19%
Altın
965.85
-0.04%
Borsa
2525
0.93%
Bitcoin
426.594
6.29%
BTXN Coin
7.50
0.67%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 27 C

    Kocaeli'de ormanlık alanlara giriş yasaklandı

    Kocaeli’de ormanlarda çıkabilecek yangınların önlenmesi amacıyla 31 Ağustos’a kadar ormanlık alanlara ziyaretçi girişi yasaklandı.
    • 20.07.2022 - 17:56
    • Güncelleme : 20.07.2022 - 17:59
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kocaeli'de ormanlık alanlara giriş yasaklandı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, tüm yurtta olduğu gibi Kocaeli’de de hava sıcaklıkları, nem ve rüzgar verilerine göre orman yangını riskini değerlendirdi.

    Yangınlara karşı tedbir

    Orman Yangınlarıyla Mücadele Değerlendirme Toplantısı kararları doğrultusunda ormanlarda çıkabilecek yangınların önlenmesi amacıyla bir dizi tedbir alındı.

    31 Ağustos'a kadar giriş yasaklandı

    Olumsuzluk yaşanmaması adına Kocaeli'de içerisinde orman işletmesi olan tüm ilçelerde, 31 Ağustos'a kadar orman alanlarına ziyaretçi giriş ve çıkışı yasaklandı.

    Kocaeli de ormanlık alanlara giriş yasaklandı #1


    İlginizi Çekebilir

    Windows 12 için tarih belli oldu
    Teknoloji

    Windows 12 için tarih belli oldu

    Al-Sat robotuyla yeni başlayan yatırımcıların içi rahat!
    Bitbot

    Al-Sat robotuyla yeni başlayan yatırımcıların içi rahat!

    Dolores Redondo’nun ödüllü polisiye romanı: Sana Vadettiğim Her Şey
    Kitap

    Dolores Redondo’nun ödüllü polisiye romanı: Sana Vadettiğim Her Şey

    Görüş Bildir