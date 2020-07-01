Kocaeli'de otobüse binen yolcunun ateşi yüksek çıktı

Polis ekiplerince korona kapsamında denetim yapılan bir otobüste ateşi 39.5 derece çıkan yolcu, virüs şüphesiyle hastaneye götürüldü.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından denetim gerçekleştirildi.

Denetim sırasında Çanakkale-Sakarya seferini yapan bir otobüs durduruldu.

YOLCUNUN ATEŞİ YÜKSEK ÇIKTI

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yolcuların ateşleri ölçülürken, 24 numaralı koltukta bulunan Serhat T.'nin ateşi yapılan ölçümlerde 39.5 ve 39.3 çıktı. Yapılan görüşmede Serhat T., şikayetlerinin öksürük, nefes darlığı ve kusma olduğunu söyledi.

Bunun üzerine Serhat T., otobüsten indirilerek izole edildi.

KORONA ŞÜPHELİSİ HASTANEYE KALDIRILDI

Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekibi, Serhat T.'yi koronavirüs şüphesiyle hastaneye götürdü. Otobüsten indirilen yolcuların, filyasyon çalışması kapsamında bilgileri alınırken, durum hakkında bilgi verildi.

Otobüs ve polis noktası ise belediye ekiplerince dezenfekte edildi. Personelin ve yolcuların bilgilerinin alınmasının ardından yolcular, araca binerek Sakarya'ya gitti.

Hastaneye yatırılan Serhat T.'ye ise test yapıldığı öğrenildi.