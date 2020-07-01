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- Kocaeli'de otobüse binen yolcunun ateşi yüksek çıktı
Kocaeli'de otobüse binen yolcunun ateşi yüksek çıktı
- DHA
- 01.07.2020 - 18:02
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından denetim gerçekleştirildi.
Denetim sırasında Çanakkale-Sakarya seferini yapan bir otobüs durduruldu.
YOLCUNUN ATEŞİ YÜKSEK ÇIKTI
Koronavirüs tedbirleri kapsamında yolcuların ateşleri ölçülürken, 24 numaralı koltukta bulunan Serhat T.'nin ateşi yapılan ölçümlerde 39.5 ve 39.3 çıktı. Yapılan görüşmede Serhat T., şikayetlerinin öksürük, nefes darlığı ve kusma olduğunu söyledi.
Bunun üzerine Serhat T., otobüsten indirilerek izole edildi.
KORONA ŞÜPHELİSİ HASTANEYE KALDIRILDI
Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekibi, Serhat T.'yi koronavirüs şüphesiyle hastaneye götürdü. Otobüsten indirilen yolcuların, filyasyon çalışması kapsamında bilgileri alınırken, durum hakkında bilgi verildi.
Otobüs ve polis noktası ise belediye ekiplerince dezenfekte edildi. Personelin ve yolcuların bilgilerinin alınmasının ardından yolcular, araca binerek Sakarya'ya gitti.
Hastaneye yatırılan Serhat T.'ye ise test yapıldığı öğrenildi.