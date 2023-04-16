Kocaeli'de otobüsle çarpışan ambulans yan yattı: 3 yaralı

İHA
Kocaeli'nin İzmit ilçesi Yenişehir Mahallesi Seymen Caddesi üzerinde, İ.S idaresindeki 41 J 0384 plakalı özel halk otobüsü, Kandıra yolundan caddeye çıkmakta olan Ş.M idaresindeki 41 AGN 300 plakalı ambulans ile çarpıştı.
Yan yatan ambulansta 3 kişi yaralandı
Kazanın şiddetiyle ambulans savrularak yan yattı. Ambulans sürücüsü ve sağlık çalışanları H.H.E ile C.K yaralandı.
Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar verilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar hastaneye götürüldü
Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı meslektaşlarına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ambulansa alınan 3 yaralı ardından hastaneye götürüldü. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.