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Kocaeli'de otobüste 7 düzensiz göçmen yakalandı

Kocaeli'de otobüste 7 düzensiz göçmen yakalandı

TEM Otoyolu geçişinde polis ekipleri tarafından yapılan denetimde durdurulan bir otobüste Afganistan uyruklu 7 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.