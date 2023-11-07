Kocaeli’de otomobil elektrik direğine çarptı: 4 yaralı Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

İHA

Kocaeli'de Kartepe ilçesinde Maşukiye Mahallesi Sapanca Yolu Caddesi ile Akçekese Sokak kesişiminde, M.Z. idaresindeki 41 FY 576 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak elektrik direğine çarptı.

Otomobilde sıkıştılar

Çarpmanın şiddetiyle sürücü M.Z. ile R.T., G.E. ve A.E. isimli yolcular otomobilde sıkıştı. Kopan elektrik kabloları ise yere düştü.

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine itfaiye, sağlık, polis ve Sakarya Elektrik Dağıtım (SEDAŞ) ekipleri bölgeye sevk edildi.

Sıkıştıkları yer çıkarılıp hastaneye kaldırıldılar

Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerince 4 yaralı sıkıştıkları yerden çıkartıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar çevre hastanelere sevk edildi.

SEDAŞ ekipleri ise herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için elektrik akımını kesti. Kazada hurdaya dönen otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kazanın sürücü M.Z.’nin Akçakese Sokak’a döndüğü esnada aniden karşısına çıkan başka bir araç sebebiyle meydana geldiği iddia edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)