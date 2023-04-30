Kocaeli'de otomobil, hafif ticari araca çarptı Kocaeli’de D-100 Gebze geçişinde otomobilin hafif ticari araca çarpması neticesinde kaza meydana geldi.

İHA

Kocaeli'nin Gebze ilçesi D-100 kara yolu İstanbul istikametinde, Batuhan A. idaresindeki 34 LG 4683 idaresindeki otomobil, sürücünün hakimiyeti kaybetmesiyle B.S. 34 RED 39 plakalı hafif ticari araca çarparak durabildi.

Bariyerlere çarparak durabildi

Hafif ticari araç ise çarpışmanın şiddetiyle yol kenarındaki bariyerlere çarparak durdu. Kaza, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

Yaralıların durumu iyi

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan A.A. ve S.A. isimli iki vatandaş ambulansta tedaviye alındı.

Durumları iyi olan iki yolcunun ambulansta tamamlanan tedavilerinin ardından hastaneye götürülmelerine gerek görülmedi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.