Kocaeli'de otomobil ile çarpışan servis minibüsü devrildi: 7 yaralı Kocaeli'de otomobil ile çarpışan servis minibüsü devrildi, kazada 5'i işçi toplam 7 kişi yaralandı.

İHA

Kocaeli'de D130 Karayolu Başiskele ilçesi Atakent Mahallesi Yeniköy mevkii İzmit istikametinde, aynı yönde seyir halinde olan 54 TT 695 Volvo marka otomobil ile 41 P 2949 plakalı Mercedes marka servis minibüsü çarpıştı.

Araçlar elektrik direğine de çarparak devirirken, servis minibüsü ise yan yattı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

YARALI 7 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede olay yerine gelirken, servis minibüsünde bulunan 5 işçi ve 2 araç sürücüsü olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı.

İlk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle yol bir saat boyunca kapalı kaldı. Araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik eski seyrine döndü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)