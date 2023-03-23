Kocaeli'de otomobil kaza yaptı: 3 yaralı Kocaeli’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

İHA

Kocaeli'nin Körfez ilçesi D-100 Karayolu Kirazlıyalı mevkiinde, Y.D. idaresindeki otomobil, sol şeritte seyir halindeyken sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Bariyerlere çarptı

Direksiyon hakimiyetinin kaybolmasıyla birlikte araç yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

3 yaralı hastaneye kaldırıldı

Sürücü Y.D. ile yanında bulunan eşi ve çocuğu yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

3 yaralı yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.