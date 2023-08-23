Kocaeli'de otomobil, kırmızı ışıkta duran araca çarptı: 1 yaralı

İHA
Kocaeli'nin Gebze ilçesi E-5 yan yol İstanbul istikameti Feniş Kavşakta, sürücüsünün kırmızı ışıkta durduğu 41 ALJ 817 plakalı panelvana, arkadan seyir halinde olan Fatih T. idaresindeki 16 AHS 107 plakalı otomobil çarptı.
Yaralanan yolcu hastaneye kaldırıldı
Çarpmanın şiddetiyle otomobilde yolcu olarak bulunan M.M. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Sağlık Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yolcu, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza şiddetiyle otomobil hurdaya döndü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.