Kocaeli'de otomobil motosiklete çarptı

İHA
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, Hacı Halil Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi üzerinde, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 SB 2784 plakalı otomobil U dönüşü yaptığı esnada 34 FUF 800 plakalı motosiklete çarptı.
Kurye yere düştü
Motosikletli kurye, çarpmanın etkisiyle yere savruldu. Otomobil şoförü ve çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
Hastaneye kaldırıldı
İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Motosikletli kuryeye ambulansta tedavi uygulandı.
Durumu iyi
Ardından durumu iyi olduğu gözlenen kuryenin hastaneye götürülmesine gerek duyulmadı. Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.