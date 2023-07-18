Kocaeli'de otomobil motosiklete çarptı
İHA

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, Hacı Halil Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi üzerinde, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 SB 2784 plakalı U dönüşü yaptığı esnada 34 FUF 800 plakalı motosiklete çarptı.

Kurye yere düştü

Motosikletli kurye, çarpmanın etkisiyle yere savruldu. Otomobil şoförü ve çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Kocaeli'de otomobil motosiklete çarptı

Hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Motosikletli kuryeye ambulansta tedavi uygulandı.

Durumu iyi

Ardından durumu iyi olduğu gözlenen kuryenin hastaneye götürülmesine gerek duyulmadı. Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.