Petrol
85.94
-1.08%
Euro
19.6306
0.07%
Dolar
18.6344
0.01%
Altın
1.077
-0.31%
Borsa
4963
-1.65%
Bitcoin
322.099
0.43%
BTXN Coin
5.50
-2.99%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C

    Kocaeli'de otomobil tıra arkadan çarptı: 3'ü ağır 4 yaralı

    Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde otomobil tıra arkadan çarptı. Kazada 3'ü ağır 4 kişinin yaralandı.
    • 03.12.2022 - 04:13
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kocaeli'de otomobil tıra arkadan çarptı: 3'ü ağır 4 yaralı

    Kocaeli’nin Kartepe ilçesi D100 Ankara istikameti İstasyon Mahallesi mevkiinde, Tofaş marka 54 AY 118 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan H.T., önünde seyir halinde olan Z.K. yönetimindeki 45 AGL 366 plakalı tıra arkadan çarptı.

    Otomobil tıra arkadan çarptı

    Çarpmanın etkisiyle otomobil tırın altına girdi. Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilde sıkışanları çıkarmak için çalışma başlattı.

    Kocaeli de otomobil tıra arkadan çarptı: 3 ü ağır 4 yaralı #1

    Yaralıların durumu ağır

    Ekiplerin çalışması neticesinde araçtan çıkarılan sürücü H.T., G.K., İ.Ş. ve ismi öğrenilemeyen bir kadın olay yerindeki müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumu ağır olduğu öğrenildi.

    İHA'nın haberine göre, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

    Kocaeli de otomobil tıra arkadan çarptı: 3 ü ağır 4 yaralı #2

    Kocaeli de otomobil tıra arkadan çarptı: 3 ü ağır 4 yaralı #3


    Erkekler de nafaka alabilir mi? Kadınlar nafaka öder mi?
    Gündem

    Erkekler de nafaka alabilir mi? Kadınlar nafaka öder mi?

    Genç Aslı'nın yatırım stratejisi getiri garantili!
    Advertorial

    Genç Aslı'nın yatırım stratejisi getiri garantili!

    BURSA SU KESİNTİSİ! Su kesintisi yaşayacak ilçeler! 2Aralık 2022 BUSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama
    Yaşam

    BURSA SU KESİNTİSİ! Su kesintisi yaşayacak ilçeler! 2Aralık 2022 BUSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    Görüş Bildir