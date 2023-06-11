Kocaeli'de otomobilin çarpıp kaçtığı yaya yaralandı

İHA
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde Çayırova Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerinde, ismi öğrenilemeyen sürücü idaresindeki otomobil, yaya geçidi olmayan yerden karşıya geçen A.G.’ye çarptı.
Yaya yaralandı, sürücü ise kaçtı
Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan A.G. yaralanırken, sürücü ise otomobiliyle bölgeden kaçarak uzaklaştı.
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı hastaneye kaldırıldı, kaçan sürücü aranıyor
Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı ardından ambulansa alınarak Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis, kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.