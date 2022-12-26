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    Kocaeli'de panelvandan 3 tona yakın akaryakıt ele geçirildi: 3 gözaltı

    Kocaeli’de polis ekiplerinin durdurduğu panelvanda yapılan aramada araç içerisinde yaklaşık 3 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi. Konuya ilişkin 3 şahıs gözaltına alındı.
    • 26.12.2022 - 06:15
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    Kocaeli'de panelvandan 3 tona yakın akaryakıt ele geçirildi: 3 gözaltı

    Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, aldıkları ihbar üzerine bir panelvanı durdu.

    3 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi

    Durdurulan panelvanın içerisinde arama yapıldı. Arama neticesinde araçta bulunan bidonlara bakılarak yaklaşık 3 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi.

    Kocaeli de panelvandan 3 tona yakın akaryakıt ele geçirildi: 3 gözaltı #1

    3 kişi gözaltında

    İHA'nın haberine göre, konuya ilişkin 3 şahıs gözaltına alınarak kaçakçılık kanunu çerçevesinde adli işleme tabi tutuldu.

    Kocaeli de panelvandan 3 tona yakın akaryakıt ele geçirildi: 3 gözaltı #2

    Kocaeli de panelvandan 3 tona yakın akaryakıt ele geçirildi: 3 gözaltı #3


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