Kocaeli'de panelvandan 3 tona yakın akaryakıt ele geçirildi: 3 gözaltı
Kocaeli’de polis ekiplerinin durdurduğu panelvanda yapılan aramada araç içerisinde yaklaşık 3 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi. Konuya ilişkin 3 şahıs gözaltına alındı.
- 26.12.2022 - 06:15
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, aldıkları ihbar üzerine bir panelvanı durdu.
3 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi
Durdurulan panelvanın içerisinde arama yapıldı. Arama neticesinde araçta bulunan bidonlara bakılarak yaklaşık 3 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi.
3 kişi gözaltında
İHA'nın haberine göre, konuya ilişkin 3 şahıs gözaltına alınarak kaçakçılık kanunu çerçevesinde adli işleme tabi tutuldu.