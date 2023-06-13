Kocaeli'de park halindeki servis midibüsü alev topuna döndü Kocaeli’de park halindeki midibüs alev alev yandı. Yan taraftaki kamyona da sirayet eden yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İHA

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde Mevlana Mahallesi 840. Sokak üzerinde, park halindeki 41 P 9417 plakalı servis midibüsünde bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Yangın başka araca sıçradı

Kısa sürede büyüyen yangın midibüsün tamamına sirayet etti. Yangın daha sonra da yan tarafta bulunan 41 AGS 455 plakalı kamyona sıçradı.

Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Servis midibüsü kullanılamaz hale geldi

İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Ekipler araçta soğutma çalışması gerçekleştirdi. Servis midibüsü kullanılmaz hale gelirken, kamyonda ise maddi hasar meydana geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı