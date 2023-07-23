Kocaeli'de parkta çıkan tartışmada bıçaklanarak öldürüldü Kocaeli’de donduran bir cinayet meydana geldi. Parkta çıkan tartışma neticesinde Kaptan Kırdudu (26) darp edilip bıçaklanarak öldürüldü.

İHA

Kocaeli’nin Derince ilçesinde, Yenikent Mahallesi İsmet Paşa Caddesi Mimar Sinan Parkında, parkta Kaptan Kırdudu (26) ile şahıs ya da şahıslar arasında tartışma yaşandı.

Tartışmada bıçaklandı

Yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Kırdudu, darp edilip bıçaklandı. Şahıs ya da şahıslar ise olay yerinden uzaklaştı.

Parkta hareketsiz yatan birini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybetti

Sağlık ekipleri, Kırdudu’nun olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Hayatını kaybeden Kaptan Kırdudu’nun cansız bedeni morga kaldırıldı.

Polis, konuya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlattı.