Kocaeli'de parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri keserek çıkarttı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir vatandaşın parmağına sıkışan yüzüğü, itfaiye ekipleri keserek çıkarttı.
- İHA
- 29.05.2021 - 23:16
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yaşayan bir vatandaşın parmağına yüzük sıkıştı.
Yüzüğü çıkartamayan vatandaş, soluğu Kocaeli Devlet Hastenesi'nde aldı.
HASTANE ÇALIŞANLARI DURUMU İTFAİYEYE BİLDİRDİ
Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan Kocaeli Devlet Hastanesinde meydana geldi. Vatandaş parmağına sıkışan yüzüğü çıkartamayınca hastaneye gitti.
Yüzüğü çıkartmayacaklarını söyleyen hastane çalışanları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Hastaneye gelen itfaiye ekipleri, vatandaşın parmağına sıkışan yüzüğü keserek çıkarttı.