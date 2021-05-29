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    Kocaeli'de parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri keserek çıkarttı

    Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir vatandaşın parmağına sıkışan yüzüğü, itfaiye ekipleri keserek çıkarttı.
    • İHA
    • 29.05.2021 - 23:16
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    Kocaeli'de parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri keserek çıkarttı

    Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yaşayan bir vatandaşın parmağına yüzük sıkıştı.

    Yüzüğü çıkartamayan vatandaş, soluğu Kocaeli Devlet Hastenesi'nde aldı.

    HASTANE ÇALIŞANLARI DURUMU İTFAİYEYE BİLDİRDİ

    Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan Kocaeli Devlet Hastanesinde meydana geldi. Vatandaş parmağına sıkışan yüzüğü çıkartamayınca hastaneye gitti.

    Yüzüğü çıkartmayacaklarını söyleyen hastane çalışanları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

    Hastaneye gelen itfaiye ekipleri, vatandaşın parmağına sıkışan yüzüğü keserek çıkarttı.

    Kocaeli de parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri keserek çıkarttı #1

    Kocaeli de parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri keserek çıkarttı #2

    Kocaeli de parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri keserek çıkarttı #3

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