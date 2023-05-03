Kocaeli'de patlayan akü otomobili kül ederken, villa da hasar aldı
İHA

Kocaeli'de bir villanın garajında çıkan yangın, büyümeden söndürüldü..

Bademli Sokakta bulunan bir villanın altında bulunan garajda meydana gelen olayda 71 yaşındaki yabancı uyruklu M.A.A., 41 MA 0858 plakalı otomobilinin aküsüne takviye yaptığı sırada meydana geldi.

Akünün patlaması neticesinde alev topuna döndü. Kendi imkanlarıyla yangını söndüremeyen M.A.A., itfaiye ekiplerine haber verdi.

Otomobil demir yığınına döndü, villanın bir kısmı hasar gördü

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan otomobili ve villaya sirayet eden yangını söndürmek için çalışma başlattı.

İtfaiye ekiplerinin çalışması neticesinde söndürüldü. Otomobil demir yığınına döndü, villanın bir kısmı ise hasar gördü.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kocaeli'de patlayan akü otomobili kül ederken, villa da hasar aldı
Kocaeli'de patlayan akü otomobili kül ederken, villa da hasar aldı
Kocaeli'de patlayan akü otomobili kül ederken, villa da hasar aldı