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    Kocaeli'de plakası kalemle değiştirilen araçtakiler sahte kimlikle yakalandı

    Kocaeli'de plakası kalemle değiştirilen minibüsün içinde bulunan 3 kişiden 2'sinin sahte kimlik taşıdığı belirlendi.
    • DHA
    • 22.03.2022 - 20:42
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    Kocaeli'de plakası kalemle değiştirilen araçtakiler sahte kimlikle yakalandı

    Kocaeli'nin İzmit ilçesinde polis ekipleri, plakası kalemle değiştirilen minibüsü durdurdu. Araçta 3 kişiden 2'sinin sahte kimlik taşıdığı belirlenirken, varillerde toz madde olduğu görüldü. Şüpheliler gözaltına alındı, toz maddeden de incelenmek üzere numune alındı.

    Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, D-100 yolunda seyir halindeki minibüsün plakasının değiştirildiğini fark etti.

    PLAKADAKİ 6'NIN KALEMLE 8 YAPILDIĞI GÖRÜLDÜ

    Minibüs, İzmit- Kuruçeşme mevkisinde durduruldu. Minibüsün 34 EVZ 647 plakasındaki ‘6’nın keçeli kalemle ‘8’e dönüştürüldüğü anlaşıldı.

    MİNİBÜSTEKİ VARİLLERDE BULUNAN TOZ MADDE İNCELEMEYE ALINDI

    Araçta bulunan 3 kişinin kimliklerini inceleyen ekipler, 2'sinin sahte kimlik taşıdığını belirledi. Bunun üzerine minibüste arama yaptı. Variller içinde ise gri renk olan kilolarca toz maddenin bulunduğu tespit edildi.

    Toz maddenin ne olduğunun belirlenmesi için polis tarafından numune alınırken, 3 kişi gözaltına alındı. Minibüs çekiciye yüklenip, emniyet müdürlüğüne götürüldü, soruşturma başlatıldı.

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