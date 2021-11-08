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    Kocaeli'de polis ekipleri tırda kaçak sigara ve telefon olduğunu tespit etti

    İzmit ilçesinde polis ekipleri, şüphelendiği tırda yaptığı aramalar sonucu 6 bin 520 paket kaçak sigara, 8 bin 800 adet elektronik sigara tütünü ve 30 adet kaçak cep telefonu olduğunu tespit etti.
    • İHA
    • 08.11.2021 - 23:38
    • Güncelleme : 08.11.2021 - 23:39
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    Kocaeli'de polis ekipleri tırda kaçak sigara ve telefon olduğunu tespit etti

    Türkiye'de kaçakçılığa karşı operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

    Kocaeli'de kaçakçılara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında polis ekiplerince İzmit Kuzey Marmara Otoyolu'nda denetim gerçekleştirildi.

    DORSEDE KAÇAK MALLAR OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

    Polis ekipleri, şüpheli buldukları bir tırı durdurarak arama yaptı. Tır dorsesinde yapılan aramada 6 bin 520 paket gümrük kaçağı sigara, 8 bin 800 adet elektronik sigara tütünü ve 30 adet gümrük kaçağı Android cep telefonu ele geçirildi.

    Polis, olayla ilgili tır şoförünü gözaltına aldı.

    Kocaeli de polis ekipleri tırda kaçak sigara ve telefon olduğunu tespit etti #1

     

    Kocaeli de polis ekipleri tırda kaçak sigara ve telefon olduğunu tespit etti #2

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