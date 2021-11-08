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Kocaeli'de polis ekipleri tırda kaçak sigara ve telefon olduğunu tespit etti

Kocaeli'de polis ekipleri tırda kaçak sigara ve telefon olduğunu tespit etti

İzmit ilçesinde polis ekipleri, şüphelendiği tırda yaptığı aramalar sonucu 6 bin 520 paket kaçak sigara, 8 bin 800 adet elektronik sigara tütünü ve 30 adet kaçak cep telefonu olduğunu tespit etti.