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- Kocaeli'de polisten zorunlu maske denetimi
Kocaeli'de polisten zorunlu maske denetimi
Polis ekipleri, maskesiz dışarı çıkanlara idari para cezası uyguladı.
- DHA
- 20.05.2020 - 13:25
Kocaeli'de maskesiz dışarı çıkma yasağı, bugün başladı.
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs salgınıyla mücadelede önemli katkı sağlayacağı düşünülerek, kent genelinde maske kullanımını zorunlu hale getirdi.
Polis ekipleri, kentin işlek cadde, sokak ve meydanlarında denetim yaptı.
MASKESİZ DIŞARI ÇIKANLARA PARA CEZASI
186 ekip ile denetim gerçekleştiren polis, maskesiz dışarı çıkanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'inci maddesi doğrultusunda idari para cezası uyguladı.