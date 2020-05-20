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    Kocaeli'de polisten zorunlu maske denetimi

    Polis ekipleri, maskesiz dışarı çıkanlara idari para cezası uyguladı.
    • DHA
    • 20.05.2020 - 13:25
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    Kocaeli'de polisten zorunlu maske denetimi

    Kocaeli'de maskesiz dışarı çıkma yasağı, bugün başladı.

    İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs salgınıyla mücadelede önemli katkı sağlayacağı düşünülerek, kent genelinde maske kullanımını zorunlu hale getirdi.

    Polis ekipleri, kentin işlek cadde, sokak ve meydanlarında denetim yaptı.

    MASKESİZ DIŞARI ÇIKANLARA PARA CEZASI

    186 ekip ile denetim gerçekleştiren polis, maskesiz dışarı çıkanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'inci maddesi doğrultusunda idari para cezası uyguladı.

    Kocaeli'de polisten zorunlu maske denetimi -1

    Kocaeli'de polisten zorunlu maske denetimi -2

    Kocaeli'de polisten zorunlu maske denetimi -4

    Kocaeli'de polisten zorunlu maske denetimi -5

    Kocaeli'de polisten zorunlu maske denetimi -6

    Kocaeli'de polisten zorunlu maske denetimi -7

    Kocaeli'de polisten zorunlu maske denetimi -8

    Kocaeli'de polisten zorunlu maske denetimi -9

    Kocaeli'de polisten zorunlu maske denetimi -10

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