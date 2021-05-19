Kocaeli'de psikiyatri hastası genç, hastaneden yarı çıplak halde kaçtı
İzmit'te tedavi gördüğü hastaneden yarı çıplak halde kaçan ve elinde sopayla dolaşan psikiyatri hastası Adnan C.'nin yakalanması için polis harekete geçti.
- DHA
- 19.05.2021 - 00:50
Saat 22.00 sıralarında Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde meydana gelen olayda, Umuttepe kampüsü çevresinde yarı çıplak halde elinde sopayla gezen bir kişiyi görenler durumu polise bildirdi.
2 SAATLİK ARAMA SONUCU YAKALANARAK HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ
Hastaneye gelen polis, ihbar edilen kişinin tedavi gördüğü hastaneden kaçan psikiyatri hastası Adnan C. olduğunu belirledi. Hastane çevresinde bulunan ormanlık alanda arama yapan polis, itfaiyeden de yardım istedi.
Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik araması sonucu hastane önünde görülen Adnan C., polis ekipleri tarafından ikna edilerek araca alındı. Adnan C. daha sonra tekrar hastaneye götürüldü.