Euro
10.2148
0.03%
Dolar
8.3555
0.01%
Altın
502.3
0.01%
Borsa
1.46
0.37%
Bitcoin
361.544
-1.32%
EXEN Coin
43.25
8.53%
16ºC
İstanbul
Açık 16 C

    Kocaeli'de psikiyatri hastası genç, hastaneden yarı çıplak halde kaçtı

    İzmit'te tedavi gördüğü hastaneden yarı çıplak halde kaçan ve elinde sopayla dolaşan psikiyatri hastası Adnan C.'nin yakalanması için polis harekete geçti.
    • DHA
    • 19.05.2021 - 00:50
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kocaeli'de psikiyatri hastası genç, hastaneden yarı çıplak halde kaçtı

    Saat 22.00 sıralarında Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde meydana gelen olayda, Umuttepe kampüsü çevresinde yarı çıplak halde elinde sopayla gezen bir kişiyi görenler durumu polise bildirdi.

    2 SAATLİK ARAMA SONUCU YAKALANARAK HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

    Hastaneye gelen polis, ihbar edilen kişinin tedavi gördüğü hastaneden kaçan psikiyatri hastası Adnan C. olduğunu belirledi. Hastane çevresinde bulunan ormanlık alanda arama yapan polis, itfaiyeden de yardım istedi.

    Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik araması sonucu hastane önünde görülen Adnan C., polis ekipleri tarafından ikna edilerek araca alındı. Adnan C. daha sonra tekrar hastaneye götürüldü.

    Kocaeli de psikiyatri hastası genç, hastaneden yarı çıplak halde kaçtı #1

    Kocaeli de psikiyatri hastası genç, hastaneden yarı çıplak halde kaçtı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir