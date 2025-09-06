Kocaeli'de sağanak, hayatı felç etti

Kocaeli’de sabaha karşı başlayan ve etkisini artıran sağanak yağış, şehir genelinde olumsuzluklara yol açtı. Çok sayıda noktada su baskınları meydana gelirken, yıldırım düşmesi ve ağaç devrilmesi vatandaşlara tedirgin anlar yaşattı.

YILDIRIM ÇATIYI VURDU, AĞAÇ CADDEYE DEVRİLDİ

İzmit ilçesi Kocatepe Mahallesi’nde 4 katlı bir evin çatısına yıldırım düştü. Olayda yaralanan olmazken, çatıda hasar meydana geldi. Aynı ilçede Uzuner Sokak’ta şiddetli yağış nedeniyle köklerinden sökülen bir ağaç caddeye devrildi. Belediye ekipleri ağacı kaldırmak için çalışma başlattı.

KARTEPE'DE YOLLAR SU ALTINDA KALDI

Kartepe ilçesindeki Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi’nde ise yağmur suları yolları bastı. Biriken su nedeniyle araç sürücüleri trafikte ilerlemekte zorlandı.

Meteoroloji yetkilileri, yağışların gün boyunca aralıklarla devam edeceğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.