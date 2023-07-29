Kocaeli'de sahilde yürüyen kadına silahla saldıran şahıs tutuklandı Kocaeli'de sahilde arkadaşıyla yürüyen kadın, silahlı saldırıya uğradı. Şüpheli şahıs ise olay yerinden kaçmıştı. B.İ. isimli şüpheli şahıs gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA

Kocaeli'de İzmit sahilinde bulunan yat limanında, S.A. isimli kadın arkadaşıyla yürürken henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı silahlı saldırıya uğramıştı.

Mermi el parmağından girip bacağından çıktı

Şahsın tabancasından çıkan mermi S.A’nın el parmağından girip bacağından çıktı. Vuran şahıs olay yerinden kaçarken S.A. arkadaşı tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, olayın gerçekleştiği noktada incelemelerde bulundu.

Yakalanan şahıs tutuklandı

Olay yerinden kaçan B.İ. isimli şüpheli şahıs saklandığı yerde cinayet büro amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.