Petrol
115.78
-1.55%
Euro
17.6407
-0.14%
Dolar
16.4117
0.19%
Altın
971.85
-0.57%
Borsa
2547
0.79%
Bitcoin
524.524
4.25%
BTXN Coin
12.59
1.53%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Açık 23 C

    Kocaeli'de sahte akaryakıt fişi basarak satan şebeke çökertildi

    Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 milyon 720 bin TL'lik sahte akaryakıt fişi basıp, 11 ildeki ticari araç sürücülerine satan 7 kişiyi gözaltına aldı.
    • 31.05.2022 - 20:59
    • Güncelleme : 31.05.2022 - 21:10
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kocaeli'de sahte akaryakıt fişi basarak satan şebeke çökertildi

    Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte akaryakıt fişi basıp, para karşılığı satanlara yönelik operasyon düzenledi.

    2 milyon değerinde sahte akaryakıt fişi ele geçirildi

    Şüphelilerin sahte fişleri 11 ildeki ticari araç sürücülerine sattığı, 1 milyon 720 bin TL'lik, 2 bin 576 adet sahte akaryakıt fişi ele geçirildi. Kocaeli, Tekirdağ ve Antalya'daki operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

    DHA'nın haberine göre, şüphelilerin evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda sahte akaryakıt fişi, fiş basımında kullanılan yazıcılar, ajandalar ve dokümanlar ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

    Kocaeli'de sahte akaryakıt fişi basarak satan şebeke çökertildi VİDEO

    Kocaeli de sahte akaryakıt fişi basarak satan şebeke çökertildi #1

    Kocaeli de sahte akaryakıt fişi basarak satan şebeke çökertildi #2

    Kocaeli de sahte akaryakıt fişi basarak satan şebeke çökertildi #3

    Kocaeli de sahte akaryakıt fişi basarak satan şebeke çökertildi #4


    İlginizi Çekebilir

    'Erken seçim ihtimali sıfıra düştü'
    Gündem

    'Erken seçim ihtimali sıfıra düştü'

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Eski futbolcu Sezer Öztürk tutuklanmıştı: Hapis cezasının gerekçesi açıklandı
    3. Sayfa

    Eski futbolcu Sezer Öztürk tutuklanmıştı: Hapis cezasının gerekçesi açıklandı

    Görüş Bildir