Kocaeli'de sahte para operasyonu: 9 gözaltı
Kocaeli’de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda sahte 35 bin 690 TL ve 500 dolar ile yakalanan 9 kişi gözaltına alındı.
- İHA
- 05.05.2021 - 11:06
- Güncelleme : 05.05.2021 - 11:44
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte para vakalarının önlenmesine yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürüyor.
6 OPERASYON YAPILDI
Bu kapsamda son dört ay içerisinde Gebze, Dilovası ve Körfez ilçelerinde farklı tarihlerde yapılan 6 ayrı operasyonda 250 adet banknot halinde toplam 35 bin 690 sahte Türk Lirası ve 500 sahte dolar ele geçirildi.
Toplamda 39 bin 865 liralık sahte para ile yakalanan 9 kişi ise gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi.