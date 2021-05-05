Kocaeli'de sahte para operasyonu: 9 gözaltı

Kocaeli’de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda sahte 35 bin 690 TL ve 500 dolar ile yakalanan 9 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte para vakalarının önlenmesine yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürüyor.

6 OPERASYON YAPILDI

Bu kapsamda son dört ay içerisinde Gebze, Dilovası ve Körfez ilçelerinde farklı tarihlerde yapılan 6 ayrı operasyonda 250 adet banknot halinde toplam 35 bin 690 sahte Türk Lirası ve 500 sahte dolar ele geçirildi.

Toplamda 39 bin 865 liralık sahte para ile yakalanan 9 kişi ise gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi.