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    Kocaeli'de sahte para operasyonu: 9 gözaltı

    Kocaeli’de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda sahte 35 bin 690 TL ve 500 dolar ile yakalanan 9 kişi gözaltına alındı.
    • İHA
    • 05.05.2021 - 11:06
    • Güncelleme : 05.05.2021 - 11:44
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    Kocaeli'de sahte para operasyonu: 9 gözaltı

    Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte para vakalarının önlenmesine yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürüyor.

    6 OPERASYON YAPILDI

    Bu kapsamda son dört ay içerisinde Gebze, Dilovası ve Körfez ilçelerinde farklı tarihlerde yapılan 6 ayrı operasyonda 250 adet banknot halinde toplam 35 bin 690 sahte Türk Lirası ve 500 sahte dolar ele geçirildi.

    Toplamda 39 bin 865 liralık sahte para ile yakalanan 9 kişi ise gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi.

    sahte para

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