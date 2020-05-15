Kocaeli'de salça kovalarından uyuşturucu haplar çıktı

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Polis ekiplerince otomobilde yapılan aramada, salça kovalarına gizlenmiş 20 bin 250 adet uyuşturucu haplar ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında D-100 kara yolunda otomobillerde arama yaptı.

SALÇA KOVALARINDAN UYUŞTURUCU HAPLAR ÇIKTI

Durdurulan bir otomobilde dedektör köpeklerin yardımıyla yapılan aramada, salça kovalarına gizlenmiş 20 bin 250 adet (3 kilo 740 gram) captagon hap ele geçirildi.

Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alınırken, paketledikleri uyuşturucu haplarının üzerini salçalarla kapladığı belirlendi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.