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    Kocaeli'de sanayi bölgesindeki çöpler, aylardır toplanmıyor

    Başiskele ilçesindeki sanayi sitesinde, tek bir alana bırakılan çöpler 6 aydır alınmayınca ortaya adeta çöp dağı çıktı. Esnaf, 6 aydır biriken çöplerin bir an önce toplanmasını istedi.
    • İHA
    • 06.12.2021 - 17:36
    • Güncelleme : 07.12.2021 - 01:54
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    Kocaeli'de sanayi bölgesindeki çöpler, aylardır toplanmıyor

    Kocaeli’nin Başiskele ilçesine bağlı Küçük Sanayi Sitesi’nin yönetimi, biriken çöpleri dükkanların önündeki alana bırakıyor.

    ÇÖPLÜK FARE VE SİNEKLERİN YUVASI OLDU

    Dükkan işletmecileri, 6 aydır biriken çöp yığınına bir çözüm bulunması için yetkililerden yardım talep etti. Çöplüğün fare ve sineklerin yuvası haline geldiğini ifade eden işletmeciler, oluşan pis ortam dolayısıyla hastalık kapmaktan endişe duyuyor.

    ESNAF ÇÖPÜN KALDIRILMASINI TALEP EDİYOR

    Mağdur durumda olduklarını ifade eden esnaf İsmet Özçelik, “Ben burada kiracıyım, pandemiden kaçıyorduk; şimdi burada tifo, kanser ve veremin derdine düştük. Bu çöpün buradan kaldırılmasını talep ediyoruz." dedi.

    Kocaeli de sanayi bölgesindeki çöpler, aylardır toplanmıyor #1

    "ESNAF OLARAK MAĞDURUZ"

    Hiç kimsenin yardım etmediğinden bahseden bir başka esnaf Halil Kıymık, “6 aydır buradaki çöpler alınmıyor. Bu çöplük yüzünden burası fareden ve sinekten geçilmiyor. Esnaflar olarak mağduruz. Ne yapacağımızı şaşırmış durumdayız. Burası pislikten geçilmiyor.” şeklinde konuştu.

    Kocaeli de sanayi bölgesindeki çöpler, aylardır toplanmıyor #2

    "BU ÇOK BÜYÜK BİR SORUN"

    Çaresiz durumda olduklarını belirten İsmail Sevinç ise, "Buradaki çöp sıkıntısı bitmiyor. Belediyeye müracaat ediyoruz, belediye işi kooperatife bırakıyor. Kooperatife müracaat edince onlar da bu sefer işi yine belediyeye bırakıyor. Burada kokudan durulmuyor. Bu pis ortamın ne zamana kadar devam edeceğini bilmiyoruz. Bu çok büyük bir sorun. Buna nasıl bir çözüm bulacağımızı da bilmiyoruz. Çöpler buraya dökülüyor ama hiçbir zaman alınmıyor. Artık kime gideceğimizi bilmiyoruz.” ifadelerini kullandı.

    Kocaeli de sanayi bölgesindeki çöpler, aylardır toplanmıyor #3

    Kocaeli de sanayi bölgesindeki çöpler, aylardır toplanmıyor #4

    Kocaeli de sanayi bölgesindeki çöpler, aylardır toplanmıyor #5

    Kocaeli de sanayi bölgesindeki çöpler, aylardır toplanmıyor #6

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