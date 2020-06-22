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- Kocaeli’de selde mahsur kalan köpek ve kadın kurtarıldı
Kocaeli’de selde mahsur kalan köpek ve kadın kurtarıldı
- İHA
- 22.06.2020 - 14:32
Kocaeli'de etkili olan aşırı yağışlar sebebiyle Gölcük ilçesinde bağlı Eriklitepe bölgesinde toprak kayması meydana geldi.
Toprak kayması sonucunda ise 53 yaşındaki Kadriye Şahin ve sırtındaki köpeği, mahsur kaldı.
KÖPEĞİ SIRTINDA KURTARILMAYI BEKLEDİ
Mahsur kalan Kadriye Şahin'in köpeğini sırtına alarak çevreden yardım beklediğini fark eden vatandaşlar, belediye ekiplerini arayarak yardım istedi.
Vatandaşın yardımına koşan belediye ekipleri, Şahin'i sırtındaki köpeğiyle birlikte kurtardı.
Kocaeli’de selde mahsur kalan köpek ve kadın kurtarıldı - VİDEO
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Ekiplerin kendilerini çok bekletmeden geldiğini ve kendisinin de köpeğinin de iyi olduğu belirten Şahin, mutluluğunu dile getirerek ekiplere teşekkür etti.
Belediye ekipleri, aynı bölgede mahsur kalan 6 kişiyi daha güvenli alana alarak kurtardı.