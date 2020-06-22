Kocaeli’de selde mahsur kalan köpek ve kadın kurtarıldı

Yağış ve toprak kayması sonucu selde mahsur kalan Kadriye Şahin ve sırtındaki köpeğinin yardımına, belediye ekipleri yetişti.

Kocaeli'de etkili olan aşırı yağışlar sebebiyle Gölcük ilçesinde bağlı Eriklitepe bölgesinde toprak kayması meydana geldi.

Toprak kayması sonucunda ise 53 yaşındaki Kadriye Şahin ve sırtındaki köpeği, mahsur kaldı.

KÖPEĞİ SIRTINDA KURTARILMAYI BEKLEDİ

Mahsur kalan Kadriye Şahin'in köpeğini sırtına alarak çevreden yardım beklediğini fark eden vatandaşlar, belediye ekiplerini arayarak yardım istedi.

Vatandaşın yardımına koşan belediye ekipleri, Şahin'i sırtındaki köpeğiyle birlikte kurtardı.

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SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Ekiplerin kendilerini çok bekletmeden geldiğini ve kendisinin de köpeğinin de iyi olduğu belirten Şahin, mutluluğunu dile getirerek ekiplere teşekkür etti.

Belediye ekipleri, aynı bölgede mahsur kalan 6 kişiyi daha güvenli alana alarak kurtardı.









