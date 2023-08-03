Kocaeli’de silahlı çatışma: 1 polis yaralı

İHA
ENSONHABER'İ TWİTTER'DA TAKİP EDEBİLİRSİNİZ
Kocali’nin Gebze ilçesi Darıca Bayramoğlu Mahallesi Tuzla Caddesi üzerinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri BMW marka otomobili takibi aldı.
Çatışmada bir polis yaralandı
Durdurulan otomobilden inen kişi veya kişiler ile polis ekipleri arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışmada kurşun isabet eden 1 polis memuru yaralandı.
Hastaneye kaldırıldı
Yaralanan polis Darıca Farabi Hastanesine götürüldü. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.