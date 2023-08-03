Kocaeli’de silahlı çatışma: 1 polis yaralı Kocali’nin Gebze ilçesinde polis ekiplerinin takibe aldığı otomobilden inen kişi veya kişiler ekiplere ateş açtı. Çıkan çatışmada 1 polis yaralandı.

İHA

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Kocali’nin Gebze ilçesi Darıca Bayramoğlu Mahallesi Tuzla Caddesi üzerinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri BMW marka otomobili takibi aldı.

Çatışmada bir polis yaralandı

Durdurulan otomobilden inen kişi veya kişiler ile polis ekipleri arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışmada kurşun isabet eden 1 polis memuru yaralandı.

Hastaneye kaldırıldı

Yaralanan polis Darıca Farabi Hastanesine götürüldü. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.