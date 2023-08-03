Kocaeli’de silahlı çatışma: 1 polis yaralı
İHA

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Kocali’nin Gebze ilçesi Darıca Bayramoğlu Mahallesi Tuzla Caddesi üzerinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri BMW marka otomobili takibi aldı.

Çatışmada bir polis yaralandı

Durdurulan otomobilden inen kişi veya kişiler ile ekipleri arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışmada kurşun isabet eden 1 polis memuru yaralandı.

Kocaeli’de silahlı çatışma: 1 polis yaralı

Hastaneye kaldırıldı

Yaralanan polis Darıca Farabi Hastanesine götürüldü. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.