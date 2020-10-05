Kocaeli'de şoför, yanına oturulmasına izin vermediği için bıçaklandı

Kocaeli'de şoför, yanına oturulmasına izin vermediği için bıçaklandı

Kartepe ilçesinde bir şahıs, yanına oturmasına izin vermeyen halk otobüsü şoförünü boynundan bıçaklayıp hastanede darp raporu aldı.

Kocaeli’nin Kartepe İlçesi Dumlupınar Mahallesi'nde, Murat Cürül idaresindeki İzmit-Kartepe arası sefer yapan özel halk otobüsüne iki şahıs bindi.

Şahıslarda bir tanesi, otobüs şoförünün yanındaki boş koltuğa oturmak istedi; ancak şoför Cürül, koronavirüs tedbirleri kapsamında şahsın yanına oturmasının yasak olduğunu söyleyerek izin vermedi.

BOYNUNDAN BIÇAKLADI

Bunun üzerine şoför ve diğer 2 şahıs arasında tartışma çıktı. Boğuşma kısa sürede otobüsün dışına taşarak kavgaya dönüştü.

Otobüsten inince şahıslardan birisi, cebindeki bıçağı çıkararak otobüs şoförü Murat Cürül’ün boynuna sapladı.

Kanlar içinde yere yığılan şoförü, o sırada olay yerinde bulunan arkadaşı kendi aracına alarak Kocaeli Devlet Hastanesi’ne götürdü.

Çok fazla kan kaybı bulunan şoförün, hastanede tedavi altına alındığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SALDIRGANLAR DARP RAPORU ALDI

Öte yandan, şoförü yaralayan 2 kişinin başka bir hastaneye giderek kendilerine darp raporu aldıkları ve karakola gittikleri öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.