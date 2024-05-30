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Kocaeli'de sokak ortasında çocuklarına düğün yaptılar

Kocaeli'de sokak ortasında çocuklarına düğün yaptılar İzmit ilçesinde damatlık ve gelinlik giydirilen 14 ve 15 yaşlarındaki iki çocuğa sokakta düğün yapıldığı ihbarı üzerine polis baskın yaptı, tören sonlandırıldı..