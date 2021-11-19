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    Kocaeli'de sollama yapmak isteyen tır otomobile çarptı

    Tem Otoyolu'nda sollama yapmak isteyen tır, hafif ticari araca vurdu. Kaza sonrası tırda sıkışan sürücü kurtarılırken olayla ilgili de soruşturma açıldı.
    • İHA
    • 19.11.2021 - 22:00
    • Güncelleme : 19.11.2021 - 22:50
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    Kocaeli'de sollama yapmak isteyen tır otomobile çarptı

    Kocaeli Tem Otoyolu'nda feci bir kaza meydana geldi.

    Çınarlıdere Viyadüğü İstanbul istikametinde, Gürkan A. idaresindeki 41 AET 202 plakalı tır, sollama yapmak istediği esnada Erol Z. idaresindeki 34 AHG 31 plakalı hafif ticari araca çarptı.

    Kocaeli de sollama yapmak isteyen tır otomobile çarptı #1

    TIR SÜRÜCÜSÜ ARAÇ İÇİNDE SIKIŞTI

    Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan araçlar yol kenarındaki ağaçlık alana düştü. Meydana gelen kazada tır sürücüsü araç içerisinde sıkışarak yaralandı.

    Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tır sürücüsünü sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Kocaeli'de sollama yapmak isteyen tır otomobile çarptı VİDEO

    Kocaeli de sollama yapmak isteyen tır otomobile çarptı #2

    ARAÇTAKİ SÜRÜCÜLER YARA ALMADAN KURTULDU

    Öte yandan, meydana gelen kazada hafifi ticari araçta bulunan sürücü Erol Z. ve araçta yolcu olarak bulunan Hatice A. yara alamadan kurtulurken TEM Otoyolu İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

    Araçların bulunduğu yerden kaldırılması sonrasında trafik normal seyrine döndü.

    Olayla ilgili de soruşturma açıldı.

    Kocaeli de sollama yapmak isteyen tır otomobile çarptı #3

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