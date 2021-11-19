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Kocaeli'de sollama yapmak isteyen tır otomobile çarptı

Kocaeli'de sollama yapmak isteyen tır otomobile çarptı

Tem Otoyolu'nda sollama yapmak isteyen tır, hafif ticari araca vurdu. Kaza sonrası tırda sıkışan sürücü kurtarılırken olayla ilgili de soruşturma açıldı.