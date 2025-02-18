Kocaeli'de sondajda çıkan metan gazı tekrar yakıldı

İHA

Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Dumlupınar Mahallesi Bedir Sokak'ta dün saat 14.00 sıralarında metro inşaatı sırasında gerçekleştirilen sondaj çalışmaları esnasında topraktan metan gazı çıktı. Yaklaşık 47 metre derinlikten yüzeye çıkan gaz, alev aldı. Yangının yaklaşık 28 saat boyunca devam etmesinin ardından, bugün saat 16.00 civarında ekipler yangın battaniyesi ile geçici olarak söndürdü. Numune alımı yapan ekipler, ardından gazı kontrollü bir şekilde yeniden ateşe verdi.

"YANAN GAZ TAKİP EDİLECEK"

Kocaeli İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Mehmet Emin Koçan, olay yerinde yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

Dün gelen ihbar üzerine AFAD ve sağlık ekiplerimiz olay yerine intikal etti. Sondaj çalışmalarında yer altından çıkan gaz nedeniyle güvenlik önlemleri hemen alındı. Bu süreçte, Maden Tetkik ve Arama Müdürlüğü'nden jeoloji ekipleri gerekli incelemeleri yaptı. Gazın türünü belirlemek amacıyla numuneler alındı ve gazın tespiti için çalışmalar devam ediyor. TPA, TÜPRAŞ ve TÜBİTAK ekipleri de incelemelerde bulundu. Numune alımının ardından gaz yeniden kontrollü şekilde ateşe verildi ve yanma süreci takip edilmeye devam edecek. İtfaiye ve AFAD ekipleri 7/24 hazır bekleyecek.

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BÖLGEDE DOĞALGAZ HATTI YOK

Bölgedeki doğalgaz hattının bulunmadığını belirten Koçan, sözlerini şöyle sürdürdü: