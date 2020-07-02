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    Kocaeli'de su borusu patlayınca sokaklar göle döndü

    Gebze'de içme suyu şebekesine ait ana boru patlayınca sular sokaklara saçıldı.
    • İHA
    • 02.07.2020 - 08:56
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    Kocaeli'de su borusu patlayınca sokaklar göle döndü #1

    Güzeller Mahallesi ile Arapçeşme Mahallesi’ni birbirinden ayıran Gençlik Caddesi üzerinde su borusu patladı.

    Gece 00:30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle patlayan su borusu, çevrede hasar oluşturdu.

    EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

    Borudan fışkıran sular caddeye taştı. Sokaklar ve evler sular altında kalırken, vatandaşlar hemen yetkilileri haber verdi. Kısa sürede olay yerine İSU görevlileri, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve polis sevk edildi.

    Kocaeli'de su borusu patlayınca sokaklar göle döndü - VİDEO

    EVLER SU ALTINDA KALDI

    Onlarca ev sular altında kalırken, vatandaşın imdadına itfaiye ekipleri yetişti. İtfaiye görevlileri evlere dolan suyu tahliye etmek için uğraştı. Caddelere akan kum ve çamur sebebiyle temizlik ekipleri uzun süre ter döktü. Yolda ise dev çukur oluştu.

    İtfaiye ekiplerinin cadde, sokak ve evlere dolan suyu tahliye etmek için çalışması sürüyor.

    Kocaeli'de su borusu patlayınca sokaklar göle döndü #2

    Kocaeli'de su borusu patlayınca sokaklar göle döndü #3

    Kocaeli'de su borusu patlayınca sokaklar göle döndü #4

    Kocaeli'de su borusu patlayınca sokaklar göle döndü #5

    Kocaeli'de su borusu patlayınca sokaklar göle döndü #6

    Kocaeli'de su borusu patlayınca sokaklar göle döndü #7

    Kocaeli'de su borusu patlayınca sokaklar göle döndü #8

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