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    Kocaeli'de şüpheli çanta fünyeyle patlatıldı

    Kocaeli'de D-100 Karayolu üzerine bırakılan sahipsiz el arabası ve üzerindeki çanta ekipleri harekete geçirdi. Kontrollü bir şekilde fünyeyle patlatılan çantanın içinden kıyafet çıktı.
    • 21.11.2022 - 00:26
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    Kocaeli'de şüpheli çanta fünyeyle patlatıldı

    Kocaeli'de saat 21.45 sıralarında İzmit Kemalpaşa Mahallesi Halkevi mevkii D100 Ankara istikametinde, D-100 üzerine bırakılan sahipsiz el arabası gören vatandaşlar durumu 112 Acil ekiplerine bildirdi.

    Güvenlik önlemi alındı

    İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı.

    Kocaeli de şüpheli çanta fünyeyle patlatıldı #1

    Çanta fünyeyle patlatıldı

    D-100 çift yönlü olarak kapatılırken bomba imha ekipleri fünyeyle kontrolü bir şekilde çantayı patlattı.

    Kocaeli'de şüpheli çanta fünyeyle patlatıldı - Video

    Kocaeli de şüpheli çanta fünyeyle patlatıldı #2

    Çantadan kıyafet ve kişisel eşyalar çıktı

    İHA'nın haberine göre, yapılan kontrollerde çantanın içinden kıyafet ve kişisel eşyalar çıktı. Trafik normal seyrine dönerken polis ekipleri konuya ilişkin geniş çaplı inceleme başlattı.

    Kocaeli de şüpheli çanta fünyeyle patlatıldı #3

    Kocaeli de şüpheli çanta fünyeyle patlatıldı #4


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