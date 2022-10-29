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    Kocaeli'de taksi ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

    Kocaeli’de ticari taksi ile otomobilin çarpışması neticesinde 5 kişi yaralandı. Takside sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışması sonrasında kurtarıldı.
    • 29.10.2022 - 05:41
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    Kocaeli'de taksi ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

    Kocaeli’nin Gebze ilçesi Eskihisar Mahallesi Ehkihisar Feribot Yolu üzerinde, Muhammet Mustafa A. idaresindeki 41 T 3158 plakalı ticari taksi ile karşı yönden gelen Tamer E. yönetimindeki 34 KB 7532 plakalı Volkswagen marka otomobil çarpıştı.

    5 kişi yaralandı

    Çarpışmanın şiddeti ile taksi şoförü Muhammet Mustafa A., takside yolcu olarak bulunan Özlem Derin A., Murat A., İlknur O. ve yabancı uyruklu Ehap D. araç içinde sıkışarak yaralandı.

    Kocaeli de taksi ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı #1

    Yaralılar sıkıştıkları yerden kurtarıldı

    Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

    Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yaralıları sıkıştıkları yerden kurtarabilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları neticesinde araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi.

    Kocaeli de taksi ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı #2

    İnceleme başlatıldı

    İHA'nın haberine göre, ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar daha sonra ambulanslara alınarak çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Kocaeli de taksi ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı #3


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