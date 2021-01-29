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    Kocaeli'de taksiden kaçak göçmen çıktı 

    Kocaeli'de taksiden kaçak göçmen çıktı 

    Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, polis ekibinin durdurduğu takside Afganistan uyruklu 9 kaçak göçmen yakalandı.
    • DHA
    • 29.01.2021 - 15:22
    • Güncelleme : 29.01.2021 - 16:22
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    Kocaeli'nin Körfez ilçesi TEM Otoyolu’nda uygulama yapan polis ekipleri, fazla yolcu bulunan taksiyi durdurdu.

    Aracın içerisindeki şahısların yapılan kimlik kontrollerinde, 9 kişinin Afganistan uyruklu kaçak göçmen olduğu belirlendi.

    SÜRÜCÜYE 'GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI' İŞLEMİ

    Taksi sürücüsü C.D. hakkında ’göçmen kaçaklığı’ suçundan işlem başlatılırken, göçmenler ise gerekli işlemleri için ilgili kurumlara teslim edildi.

    Kocaeli'de taksiden kaçak göçmen çıktı VİDEO

    Kocaeli de taksiden kaçak göçmen çıktı  #1

    Kocaeli de taksiden kaçak göçmen çıktı  #2

    Kocaeli de taksiden kaçak göçmen çıktı  #3

    Kocaeli de taksiden kaçak göçmen çıktı  #4

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