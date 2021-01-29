Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, polis ekibinin durdurduğu takside Afganistan uyruklu 9 kaçak göçmen yakalandı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesi TEM Otoyolu’nda uygulama yapan polis ekipleri, fazla yolcu bulunan taksiyi durdurdu.

Aracın içerisindeki şahısların yapılan kimlik kontrollerinde, 9 kişinin Afganistan uyruklu kaçak göçmen olduğu belirlendi.

SÜRÜCÜYE 'GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI' İŞLEMİ

Taksi sürücüsü C.D. hakkında ’göçmen kaçaklığı’ suçundan işlem başlatılırken, göçmenler ise gerekli işlemleri için ilgili kurumlara teslim edildi.

Kocaeli'de taksiden kaçak göçmen çıktı VİDEO

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