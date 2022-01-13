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    Kocaeli'de tarihi geçmiş ürün satan marketlere ceza

    Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde tarihi geçmiş ürün sattığı tespit edilen marketlere zabıta ekipleri tarafından cezai işlem uyguladı.
    • İHA
    • 13.01.2022 - 22:20
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    Kocaeli'de tarihi geçmiş ürün satan marketlere ceza

    Gölcük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde marketlere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

    TARİHİ GEÇMİŞ ÜRÜNLER TESPİT EDİLDİ

    Bu kapsamda yapılan denetimlerde son tüketim tarihi geçen ürünlerin satıldığı tespit edildi. Kontrollerde, raf ömrü geçen gıda ürünlerine imha edilmek üzere el konulurken, işletmeler hakkında da yasal işlem yapıldı.

    Yetkililer, marketlere yönelik fiyat kontrollerinin de yapıldığı denetimlere devam edileceğini kaydetti.

    Kocaeli de tarihi geçmiş ürün satan marketlere ceza #1

    Kocaeli de tarihi geçmiş ürün satan marketlere ceza #2

    Kocaeli de tarihi geçmiş ürün satan marketlere ceza #3


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