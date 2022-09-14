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    Kocaeli'de terk edilmiş araç alev alev yandı

    Kocaeli’de terk edilmiş halde bulunan araçta yangın çıktı. Alevlere teslim olan araç hurdaya dönerken olayda yaralanan olmadığı öğrenildi.
    • 14.09.2022 - 08:02
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    Kocaeli'de terk edilmiş araç alev alev yandı

    Kocaelin'nin İzmit İlçesi Yenişehir Mahallesi İstifiye Caddesi, Tem Otoyolu Köprüsü altında terk edilmiş halde bulunan hafif ticari araçta yangın çıktı.

    İtfaiye ekipleri sevkedildi

    Kısa sürede büyüyen yangın aracın her yerini kapladı Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

    Kocaeli de terk edilmiş araç alev alev yandı #1

    Geriye hurda kaldı

    İHA'nın haberine göre, itfaiye ekipleri alev topuna dönen araca yaklaşık 200 metre hortum uzatarak müdahale etti. Kısa sürede söndürülen araçtan geriye hurda yığını kaldı. Yangın sırasında araçta kimsenin olmadığı öğrenildi.

    Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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