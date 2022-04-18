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    Kocaeli'de terör örgütü üyesi, halk otobüslerini kundaklayacaktı

    Kocaeli'de PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünden toplu taşıma araçlarının kundaklanması karşılığında 5 bin dolar alacak olan örgüt üyesi, polisin operasyonu ile yakalandı.
    • 18.04.2022 - 19:05
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    Kocaeli'de terör örgütü üyesi, halk otobüslerini kundaklayacaktı

    Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren örgüt mensuplarının, Kocaeli’de kundaklama tarzında eylem yapılması yönünde talimat verdiğini, halk otobüslerinin kundaklanması için keşif yapıldığı, yapılan keşif videosunun örgüt mensuplarına gönderildiğini belirledi.

    Örgüt üyesi yakandı

    DHA'nın haberine göre, polisin operasyonu ile eylem hazırlığındaki örgüt üyesi yakalandı.

    Otobüsleri kundaklama karşılığında kendisine 5 bin dolar verileceğini söyledi

    Gözaltına alınan kişi, kendisi ile irtibat kuran örgüt mensuplarının Kocaeli’de keşfini yaptığı araçları yakarak eylemi gerçekleştirmesini istediğini, karşılığında kendisine 5 bin dolar verileceğini itiraf etti. Gözaltına alının örgüt üyesinin sorgusu devam ediyor.

    Kocaeli de terör örgütü üyesi, halk otobüslerini kundaklayacaktı #1

    Kocaeli de terör örgütü üyesi, halk otobüslerini kundaklayacaktı #2

    Kocaeli de terör örgütü üyesi, halk otobüslerini kundaklayacaktı #3


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