Kocaeli'de ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

İHA
Kocaeli'de saat gece 00.30 sıralarında İzmit ilçesi D100 karayolu yan yolda, kavşaktan yan yol İstanbul istikametine dönen 41 T 0382 plakalı ticari taksi ile valilik istikametinden gelen 41 AES 234 plakalı otomobil çarpıştı.
Yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı
Kazanın etkisi ile ticari taksi ve otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar için bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kaza sebebiyle trafikte kısa süreli aksama yaşandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.