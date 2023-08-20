Kocaeli'de ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
İHA

Kocaeli'de saat gece 00.30 sıralarında İzmit ilçesi D100 karayolu yan yolda, kavşaktan yan yol İstanbul istikametine dönen 41 T 0382 plakalı ticari ile valilik istikametinden gelen 41 AES 234 plakalı otomobil çarpıştı.

Yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Kazanın etkisi ile ticari taksi ve otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar için bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

sebebiyle trafikte kısa süreli aksama yaşandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kocaeli'de ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı