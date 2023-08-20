Kocaeli'de ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ticari taksi ile otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

İHA

Kocaeli'de saat gece 00.30 sıralarında İzmit ilçesi D100 karayolu yan yolda, kavşaktan yan yol İstanbul istikametine dönen 41 T 0382 plakalı ticari taksi ile valilik istikametinden gelen 41 AES 234 plakalı otomobil çarpıştı.

Yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Kazanın etkisi ile ticari taksi ve otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar için bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaza sebebiyle trafikte kısa süreli aksama yaşandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.