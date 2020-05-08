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    Kocaeli'de tır sürücüsü 155 kilo eroinle yakalandı

    Polis ekiplerince takibe alınan tırda yapılan aramada 155 kilo eroin ele geçirilirken, sürücü adliyeye sevk edildi.
    • İHA
    • 08.05.2020 - 16:51
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    Kocaeli'de tır sürücüsü 155 kilo eroinle yakalandı

    Kocaeli'de uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı alan polis ekipleri harekete geçerek, bir tırı takibe aldı.

    TEM otoyolu geçişinde durdurulan tırda narkotik ekipleri, narkotik köpeği ile birlikte arama yaptı.

    155 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ

    Yapılan aramada, sürücü koltuğunun arka zeminine çuvallar içerisinde zulalanmış 300 paket halinde 155 kilogram eroin maddesi ele geçirildi.

    Araç sürücüsü A.K. ise gözaltına alındı.

    155 kilo eroinle yakalanan tır sürücüsü adliyeye sevk edildi

    SÜRÜCÜ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

    Emniyette işlemleri tamamlanan A.K. adlı tır sürücüsü, Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

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