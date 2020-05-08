- En Son Haber
- İç Haber
- Kocaeli'de tır sürücüsü 155 kilo eroinle yakalandı
Kocaeli'de tır sürücüsü 155 kilo eroinle yakalandı
Polis ekiplerince takibe alınan tırda yapılan aramada 155 kilo eroin ele geçirilirken, sürücü adliyeye sevk edildi.
- İHA
- 08.05.2020 - 16:51
Kocaeli'de uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı alan polis ekipleri harekete geçerek, bir tırı takibe aldı.
TEM otoyolu geçişinde durdurulan tırda narkotik ekipleri, narkotik köpeği ile birlikte arama yaptı.
155 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ
Yapılan aramada, sürücü koltuğunun arka zeminine çuvallar içerisinde zulalanmış 300 paket halinde 155 kilogram eroin maddesi ele geçirildi.
Araç sürücüsü A.K. ise gözaltına alındı.
155 kilo eroinle yakalanan tır sürücüsü adliyeye sevk edildi
SÜRÜCÜ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Emniyette işlemleri tamamlanan A.K. adlı tır sürücüsü, Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.