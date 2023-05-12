Kocaeli'de tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti Kocaeli’de yolun karşısına geçen yayaya tır çarptı. Meydana gelen kazada yaya hayatını kaybetti.

İHA

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Arapçeşme Mahallesi Terminal Caddesi battı çıktı mevkiinde, R.Ş idaresindeki 41 VL 555 plakalı tır, yaya geçidi olmayan yerden yolun karşısına geçen Ahmet Alasırt’a (29) çaptı.

Tır yayaya çarptı

Çapmanın şiddetiyle savrulan Alasırt, hareketsiz şekilde yerde kaldı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaşamını yitirdi

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Alasırt’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Alasırt’ın cansız bedeni cenaze aracına yüklenerek otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Kaza sebebiyle 40 metre savruldu

Çarpan tırın sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Öte yandan Alasırt'a ait bir çift ayakkabının kaza yerinden yaklaşık 40 metre ileride olduğu görüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlatıldı.