Kocaeli'de tren garı durağında unutulan çanta fünyeyle patlatıldı
Kocaeli İzmit'te bulunan tren garı durağına bırakılan şüpheli bir çanta, polis tarafından fünyeyle patlatıldı. Çantadan dizüstü bilgisayar, kişisel eşya ve kadın elbiseleri çıktı.
- 21.11.2022 - 19:23
- Güncelleme : 21.11.2022 - 19:33
Saat 18.00 sıralarında Kocaeli'nin İzmit ilçesi Kozluk Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde bulunan İzmit Tren Garı durağında meydana gelen olayda, duraktaki bankta sahipsiz bir çanta olduğunu görenler, durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis, tedbir amaçlı durağın çevresindeki yolları araç ve yaya trafiğine kapattı.
Çanta fünye ile patlatıldı
Bu sırada polis ekipleri, tren garından çıkan kişileri olay yerinden uzaklaştırmak için büyük çaba harcadı. Bankta bulunan şüpheli çanta, bomba imha ekipleri tarafından fünye ile patlatıldı.
DHA'nın haberine göre, çantadan dizüstü bilgisayar, kişisel eşya ve kadın elbiseleri çıktı.
Kocaeli'de tren garı durağında unutulan çanta fünyeyle patlatıldı VİDEO