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Kocaeli'de tren garı durağında unutulan çanta fünyeyle patlatıldı

Kocaeli'de tren garı durağında unutulan çanta fünyeyle patlatıldı

Kocaeli İzmit'te bulunan tren garı durağına bırakılan şüpheli bir çanta, polis tarafından fünyeyle patlatıldı. Çantadan dizüstü bilgisayar, kişisel eşya ve kadın elbiseleri çıktı.