Kocaeli'de turistleri taşıyan araç kaza yaptı
Kocaeli'de turistlerin bulunduğu midibüsün tıra çarpması sonucu biri ağır, 10 kişi yaralandı.
- AA
- 18.01.2021 - 11:15
- Güncelleme : 18.01.2021 - 11:22
Kuzey Marmara otoyolu bağlantısı Gebze Muallimköy mevkisinde Ankara yönüne giden Memduh Şık idaresindeki turistleri taşıyan midibüs, önünde seyreden Muharrem Bahar yönetimindeki plakalı tıra çarptı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
SÜRÜCÜNÜN DURUMU CİDDİ
Kazada yaralanan midibüs sürücüsü ile 9 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Sürücü Şık'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.