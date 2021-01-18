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    Kocaeli'de turistleri taşıyan araç kaza yaptı

    Kocaeli'de turistlerin bulunduğu midibüsün tıra çarpması sonucu biri ağır, 10 kişi yaralandı.
    • AA
    • 18.01.2021 - 11:15
    • Güncelleme : 18.01.2021 - 11:22
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    Kocaeli'de turistleri taşıyan araç kaza yaptı

    Kuzey Marmara otoyolu bağlantısı Gebze Muallimköy mevkisinde Ankara yönüne giden Memduh Şık idaresindeki  turistleri taşıyan midibüs, önünde seyreden Muharrem Bahar yönetimindeki plakalı tıra çarptı.

    Haber verilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

    SÜRÜCÜNÜN DURUMU CİDDİ

    Kazada yaralanan midibüs sürücüsü ile 9 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

    Sürücü Şık'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

    Kocaeli kaza

    Kocaeli kaza

    Kocaeli kaza

    Kocaeli kaza

    Kocaeli kaza

    Kocaeli kaza

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